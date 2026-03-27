خبير اقتصادي: تداعيات خطيرة إذا استمرت حرب إيران بين 3 و 6 أشهر

حذر ماكسيمو توريرو، كبير الاقتصاديين في منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة من تداعيات خطيرة إذا استمرت حرب إيران بين 3 و6 أشهر.

وقال توريرو إن الأسواق قادرة على استيعاب تأثير الحرب مع إيران إذا انتهى النزاع خلال الأسبوعين المقبلين تقريبا، لكن في حال استمر لمدة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر، فلن يقتصر تأثيره على الأمن الغذائي وقطاع الطاقة فقط، بل سيمتد إلى قطاعات أخرى أيضا بسبب ارتفاع الأسعار.

وأضاف توريرو خلال مؤتمر صحفي أممي يوم الخميس، أن هذه الزيادات في الأسعار، إلى جانب تراجع تحويلات العاملين في الخارج، ستؤثر سلبًا على التنمية الاقتصادية والنمو في مختلف أنحاء العالم.

وأشار إلى أنه من المتوقع أيضا حدوث ظاهرة "إل نينيو" المناخية قريبا، والتي تميل إلى رفع درجات الحرارة عالميا، موضحا أن حدوث نسخة قوية منها قد يؤدي إلى تفاقم الوضع الاقتصادي بشكل كبير.

وقال توريرو خلال المؤتمر الصحفي عبر الفيديو: "رسالتي هي أننا بحاجة إلى إيجاد طريقة لحل هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن، لأنه إذا لم يحدث ذلك، فقد تكون العواقب خطيرة للغاية، بل وأسوأ مما حدث خلال حرب أوكرانيا".