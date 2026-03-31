تفاصيل العثور على جثمان شاب مشنوقًا داخل منزله في إسنا بالأقصر

عثرت الأجهزة الأمنية، بمساعدة أهالي قرية الدويح التابعة لمركز إسنا في الأقصر، على جثمان شاب يبلغ من العمر 18 عامًا داخل منزله.

وكان اللواء محمد الصاوي، مدير أمن الأقصر، قد تلقى إخطارًا من غرفة العمليات بالمديرية يفيد بورود بلاغ إلى النجدة من الأهالي بالعثور على جثمان شاب يُدعى «م.ا.م»، مقيم بدائرة مركز إسنا، معلقًا بحبل مثبت في سقف مروحة داخل المنزل.

وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث مركز شرطة إسنا إلى محل البلاغ، حيث أشارت التحريات الأولية إلى أن الشاب كان يمر بحالة نفسية سيئة خلال الفترة الأخيرة.

وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى طيبة التخصصي بإسنا، التابعة لهيئة الرعاية الصحية، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.