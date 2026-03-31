الأوقاف تعلن تفاصيل اختبار بدل التميز العلمي لشهر أبريل 2026

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية موعد عقد الاختبار التحريري للمتقدمين للحصول على بدل التميز العلمي لشهر أبريل 2026، من الحاصلين على (الدكتوراه – الماجستير – الدبلومة نظام السنتين) من الأئمة والإداريين والعاملين بالوزارة، سواء من المتقدمين الجدد أو المتقدمين لتعديل الوضع إلى مستوى أعلى.

وأوضحت الوزارة أن الاختبار يُعقد في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا بمسجد النور بالعباسية، في إطار حرصها على تحفيز الكوادر العلمية وتشجيع التميز، والارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للعاملين بها.

وبيّنت أن الاختبار بالنسبة للأئمة والعاملين في الحقل الدعوي سيكون في عدد من المقررات العلمية، تشمل: القواعد الفقهية الكلية، ودراسات في علوم القرآن، ودراسات في علوم الحديث، وأساسيات اللغة العربية للكتّاب والمتحدثين، بما يعكس توجه الوزارة نحو تعزيز التأهيل العلمي والدعوي.

أما بالنسبة للعاملين من غير الفئات الدعوية، فسيكون الاختبار في أحد التخصصات المرتبطة بطبيعة العمل، وهي: قانون الخدمة المدنية، والشؤون المالية، وشؤون البر والأوقاف، والشؤون القانونية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الإداري والمؤسسي.

وأكدت الوزارة ضرورة التزام المتقدمين بإحضار صورة بطاقة الرقم القومي مع الاطلاع على الأصل، وصورة المؤهل الأعلى، مشددةً على أنه لن يُسمح بدخول الاختبار دون استيفاء هذه المتطلبات.

ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود وزارة الأوقاف لدعم الكفاءات العلمية، وتحفيز العاملين على مواصلة التطوير والارتقاء، بما يسهم في تحسين جودة الأداء وتحقيق التميز المؤسسي.

الأوقاف تعلن موعد الاختبار التحريري لصرف البدل