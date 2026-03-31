هيومن رايتس ووتش تدين تجنيد الأطفال في إيران

أدانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" يوم الاثنين بشدة تجنيد الأطفال من قبل الحرس الثوري الإيراني.

وقالت المنظمة الحقوقية الأمريكية: "إن تجنيد الأطفال واستخدامهم عسكريا يعد انتهاكا جسيما لحقوق الطفل، ويعد جريمة حرب عندما يكون الأطفال دون سن الخامسة عشرة."

وأضاف بيل فان إسفيلد من المنظمة: "ما يعنيه ذلك ببساطة هو أن السلطات الإيرانية تبدو مستعدة للمخاطرة بحياة الأطفال من أجل تجنيد مزيد من الأفراد."

وتأتي هذه التصريحات بعد دعوات أطلقتها جهة تابعة للحرس الثوري لتعبئة متطوعين في طهران. وقال المسؤول في الحرس الثوري رحيم نضالي إن الراغبين يمكنهم التسجيل في المساجد والقواعد التابعة للحرس.

وتحمل حملة التجنيد اسم "مقاتلو الدفاع عن الوطن من أجل إيران"، وهي مفتوحة أمام كل من يبلغ 12 عاما فأكثر.

وبحسب تقرير لوكالة مهر الإيرانية، تشمل مهام المتطوعين المشاركة في دوريات استطلاع ودوريات عملياتية.

كما يقدم المشاركون في الحملة دعما للحرب ضد الولايات المتحدة وإسرائيل في مجالات الخدمات اللوجستية والإمداد، مثل العمل في المطابخ وتوزيع السلع. ولا يزال من غير الواضح في أي مجالات سيجري إشراك الأطفال.