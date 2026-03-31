زياد بهاء الدين: ترامب فشل في إسقاط النظام الإيراني وخلق تلاحما داخليا من حيث لا يعلم

تحدث الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، عن التأثير المتوقع للعدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران، على إيران نفسها، قائلًا:« اللغز الأكبر هتطلع إزاي من هذه الحرب العنيفة جدًا».

وقال خلال تصريحات مع الإعلامية كريمة عوض، على برنامج «حديث القاهرة»، المذاع عبر قناة «القاهرة والناس»، إن إدراة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم تنجح في تحقيق أهدافها في إيران، سواء فيما يتعلق بإسقاط النظام، ودفع المواطنين الإيرانين للثورة، مشيرًا إلى وجود حالة من الترابط والتضامن الشعبي من الحكومة، سواء كان بدافع الخوف أو لتقديرهم للظروف الراهنة، ومضيفًا: «الرئيس الأمريكي ربما من حيث لا يعلم خلق نوعا من التضامن الداخلي في إيران أكثر مما كان من قبل».

وتوقع أن تشهد إيران تحولًا سياسيًا كبيرًا في طبيعة نظام الحكم بعد انتهاء الحرب، رغم قدرته على التصدي للعدوان الأمريكي الإسرائيلي، قائلًا: «حينما تهدأ العمليات العسكرية بالكامل، إيران ستمر بتغير سياسي كبير في طبيعة الحكم».

وفي السياق متّصل، علّق بهاء الدين على التأثير المتوقع للحرب على دول شمال إفريقيا والمغرب العربي، قائلًَا: «معرفش ومش شايف إن هناك تداعيات».