أحالت النيابة الكلية في الإسكندرية، اليوم الاثنين، 7 أشخاص وهم: "ن.م.ع"، و"س.ج.م"، و"ح.ح.ح"، و"ج.م.م"، و"ش.ج.م"، و"ر.ج.م"، و"هـ.ح.ا"، إلى محكمة الجنايات لبدء محاكمتهم، لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار.

وتعود وقائع القضية المقيدة برقم 87 لسنة 2026 جنايات أول الرمل إلى تلقي مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من مباحث الآثار يفيد بقيام 7 أشخاص بالتنقيب عن الآثار أسفل مدرسة في نطاق دائرة القسم.

وجاء في التحقيقات، المدعومة بتحريات المباحث، أنه وأثناء القيام بأعمال الترميم بإحدى المدارس الإعدادية، واستلام المقاول أعمال الترميم، تفاجأ بوجود حفرة في الطابق الأرضي للمدرسة.

وأضافت التحقيقات، المعززة بأقوال شهود الإثبات، أنه وأثناء تواجد العمال القائمين بالترميم، فوجئوا باحتجازهم من قبل المتهمين، داخل غرفة بالمدرسة والاستيلاء على البطاقات الشخصية والهواتف المحمولة الخاصة بهما.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمون واصلوا أعمال الحفر داخل فصل في المدرسة للتنقيب عن الآثار، إلى أن حضرت الشرطة وألقت القبض عليهم، وسلمت العمال هوياتهم وهواتفهم المحمولة.

ولفتت التحقيقات إلى أنه وبالمعاينة تبين لمفتشي الآثار وجود حفرة بأرضية الفصل، وخلع في السيراميك، على بعد نحو 470 مترًا من منطقة مصطفى كامل الأثرية، وتمت أعمال الحفر خلسة وبدون ترخيص بقصد التنقيب عن الآثار.

وبتحرر محضر إداري بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة، قررت إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية، لبدء محاكمتهم.



