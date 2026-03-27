وكالة إيرانية: أكثر من 350 ناقلة تنتظر إذنا للعبور من مضيق هرمز

أفادت وكالة فارس الإيرانية، الخميس، بأن أكثر من 350 ناقلة نفط وغاز تنتظر في كل من خليج عُمان والخليج العربي، الحصول على إذن من إيران للعبور من مضيق هرمز.

وذكرت الوكالة شبه الرسمية، أن أكثر من 350 ناقلة، بينها 25 ناقلة نفط عملاقة، و200 ناقلة نفط عادية، و70 ناقلة غاز طبيعي مسال، تنتظر الحصول على إذن من إيران لعبور المضيق، وذلك في خليج عُمان والخليج (العربي).

وأشارت في تقرير لها إلى أن إيران طلبت من هذه السفن إغلاق أنظمتها ومواصلة الانتظار.

يأتي ذلك بينما تواصل الولايات المتحدة وإسرائيل هجومها على إيران منذ 28 فبراير 2026، وسط مخاوف إقليمية من خروج الحرب عن السيطرة وغزو بري لإيران في ظل حشود أمريكية متواصلة لقواتها في الشرق الأوسط.

وقبل أيام هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتدمير منشآت الطاقة لدى إيران ما لم تفتح مضيق هرمز خلال 48 ساعة، قبل أن يعلن بشكل مفاجئ عن اهتمام إيراني وأمريكي باتفاق لوقف الحرب.

والاثنين، أعلن ترامب إجراء محادثات "جيدة ومثمرة للغاية" مع إيران على مدى يومين، وأمر بتأجيل ضربات عسكرية كانت مقررة الثلاثاء ضد محطات الطاقة والبنية التحتية للطاقة الإيرانية لمدة 5 أيام، قبل تمديدها مساء الخميس إلى 10 أيام أخرى.