مستشار بالبنك الدولي: الحرب الإيرانية تنذر بموجة تضخمية عالمية ومخاطر وقوع مجاعات

قال الدكتور محمود عنبر، مستشار البنك الدولي، إن العالم لم يكن استفاق بعد من الأزمات الاقتصادية المتتالية منذ عام 2019، بداية من جائحة "كوفيد 19”، مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية، والحرب التجارية التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من التغيرات الجيوسياسية التي تحدث عالميًا، قبل أن يدخل في أزمة جديدة تتعلق بالطاقة.

وأضاف "عنبر" عبر مداخلة هاتفية على قناة "TEN”، مساء الاثنين، أن الأزمة الحالية لا تقتصر على نقص إمدادات الطاقة فقط، بل تمتد لتؤثر على توافر السلع والخدمات، ما ينذر بموجة تضخمية واسعة تشمل مختلف القطاعات، مثل القطاع الزراعي الذي يعتمد بشكل كبير على الطاقة، وكذلك صناعة الأسمدة.

وأشار إلى أن إغلاق مضيق هرمز، ساهم في تعطل سلاسل الإمداد العالمية، ما زاد من حدة الأزمة وألقى بظلاله على حركة التجارة الدولية.

وحذر من أن دولاً كثيرة قد تواجه مخاطر متزايدة تتعلق بانعدام الأمن الغذائي، بل واحتمالات وقوع مجاعات، إذا استمرت الأزمة الحالية لفترة طويلة، مؤكدًا أن تأثيراتها قد تكون كارثية على مستوى الاقتصاد الدولي.

وتابع أن تأثيرات أزمة الطاقة لم تقتصر على الدول المنخرطة في الصراعات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، بل امتدت لتشمل مختلف دول العالم.

وأشار إلى أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن كيفية إدارة هذه الأزمة والذي كان محدد فيها أنه لا يُختذل فقط في مجرد ترشيد استهلاك الطاقة، بل تشمل أيضًا زيادة المعروض، وتحسين كفاءة استخدام مصادر الطاقة التقليدية، أو البحث عن مصادر بديلة.

وأكد أن الرسائل الصادرة عن الرئيس خلال مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2026" كانت موجهة إلى المجتمع الدولي بأكمله، للتحذير من المخاطر المحتملة على الاقتصاد العالمي في حال استمرار هذه الحرب، مشددًا على أهمية التنسيق الدولي قائلاً إن انتهاء الحرب يتطلب تدخل المؤسسات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، للعمل على إنهاء الأزمة.

وأكد أن الاقتصاد المصري، رغم تأثره بالتداعيات العالمية كغيره من الاقتصادات، إلا أنه يتمتع بقدر من المرونة ساعده على تحمل مثل هذه الأحداث.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، ونظيره القبرصي نيكوس كريستودوليديس افتتاح فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2026" في نسخته التاسعة، بمركز مصر للمعارض الدولية، تحت شعار "الانتقال الطاقي من خلال التعاون والعمل والواقعية".