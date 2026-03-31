جهود لإنقاذ 27 شخصا بعد غرق قارب في المياه الإندونيسية

سارعت فرق الإنقاذ في إندونيسيا في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء للبحث عن 27 شخصا يعتقد أنهم ينجرفون على جسم عائم في المياه الإندونيسية، بعد يوم من غرق قاربهم وسط أمواج عاتية.

وكان قارب الركاب قد غادر ميناء تاليابو في إقليم مالوكو الشمالية بعد غروب شمس الأحد بقليل، متجها إلى مدينة كيما في إقليم سولاويسي الشمالية، قبل أن يغرق في المياه الشمالية لجزيرة تاليابو، بحسب محمد رضال، رئيس مكتب البحث والإنقاذ في مدينة بالو.

وقال مالك القارب "نازيلا 05" للسلطات إن قائد القارب أبلغه بأنه غرق بعد تحطم مقدمته بفعل الأمواج المرتفعة أثناء سوء الأحوال الجوية.

وقال رضال: "تمكن جميع الأشخاص الـ27 الذين كانوا على متن القارب من الإخلاء باستخدام قارب صغير قبل غرق السفينة، إلا أن مكانهم الحالي لا يزال مجهولا."

وأفاد أقارب المفقودين بأنهم ربطوا أنفسهم بجسم عائم، فيما قالت الوكالة الوطنية للبحث والإنقاذ إن سفينة إنقاذ تتجه إلى الموقع التقديري الذي يعتقد أن الجسم العائم ينجرف نحوه وسط مياه هائجة.

وأضاف رضال أن فريق البحث يمتلك أيضا زورقا مطاطيا، ويتلقى المساعدة من صيادين محليين.