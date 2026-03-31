إنجي كيوان: تعرضت للتنمر في طفولتي بسبب طولي وشعري

كشفت الفنانة إنجي كيوان عن تفاصيل من تجربتها مع التنمر خلال سنوات الدراسة، مؤكدة أن تلك التجارب أثرت في ثقتها بنفسها، لكنها ساهمت في تقوية شخصيتها لاحقًا.

وقالت "كيوان" عبر برنامج "6 ستات" على قناة "DMC" مساء الاثنين، إنها لا تمتلك ثقة كبيرة في نفسها من حيث الشكل، موضحة أن مفهوم الثقة بالنسبة لها أعمق من المظهر الخارجي، حيث إن الأهم هو إدراك الإنسان لقيمته وعندها يستطيع فرض شخصيته في المجتمع.

وأضافت أنها تعرضت للتنمر في المدرسة لمدة سنوات، حيث كان زملاؤها يطلقون عليها ألقابًا ساخرة بسبب طولها أو شكل شعرها "الكيرلي"، بل وتعرضت لمواقف مؤذية، مثل وضع دبابيس على الكرسي الخاص بها، وهو ما دفعها أحيانًا للاختباء في الحمام.

وأكدت أن هذه التجارب الصعبة كانت دافعًا لها للعمل لاحقًا مع "كرتون نتوورك" لتكون سفيرة لمناهضة التنمر، مؤكدة أن هذه الظاهرة تترك آثارًا نفسية عميقة يصعب تجاوزها.

وشددت على أهمية التواصل والدعم المعنوي في أي علاقة، لافتة إلى أنها تحرص على تقدير أبنائها عند قيامهم بأشياء إيجابية، وتوجيههم عند الخطأ، لما لذلك من تأثير كبير في بناء شخصياتهم.

وأردفت أنها تحتاج دائمًا إلى التقدير والتشجيع، مشيرة إلى أن كلمات الدعم البسيطة مثل “برافو” على مجهودها في الحياة اليومية تمثل فارقًا كبيرًا بالنسبة لها.

وأعربت عن سعادتها عند شعورها بحب الجمهور لها، مؤكدة أن التعليقات الإيجابية تسعدها كثيرًا، بينما لم تعد تتأثر بالانتقادات السلبية، موضحة أن تجربة التنمر قوتها، لافتة إلى أنها تسعى دائمًا لتطوير نفسها والوصول إلى الأفضل، معتبرة أن حب الناس أهم النجاحات في مهنة التمثيل.