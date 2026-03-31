تحدث الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، عن أكثر الدول العربية تأثرًا بتداعيات الحرب الأمريكة الإسرائيلية الإيرانية، خصوصًا على المستوى الاقتصادي.

وقال خلال تصريحات مع الإعلامية كريمة عوض، على برنامج «حديث القاهرة»، المذاع عبر قناة «القاهرة والناس»، إن المملكة العربية السعودية أقل الدول الخليجية تأثرًا بتداعيات هذه الحرب، نظرًا لأهميتها وثقلها في المنطقة، ما دفعها لتكون من الدول الأربعة التي تدير المفاوضات مجهولة التفاصيل، بين إيران وأمريكا.

وتابع: «المملكة العربية السعودية على وجه التحديد حجمها وثقلها وتعرضها نسبيًا لقدر أقل بكثير من الهجوم الذي حصل على الإمارات وقطر والبحرين والكويت يضعها في مكان مختلف شوية».

ولفت إلى أن الضرر المباشر لهذه الحرب كبير جدًا، على دول الخليج، خصوصًا فيما يتعلق بالإنتاج النفطي، وتوقعات بتغيرات في أسعار العقارات وأسواق المال، بجانب شعور المواطنين بالأمن والاستقرار.

ورأى أن دول الخليج قادرة على التعافي السريع من تبعات هذه الحرب فور انتهائها، واسترداد مكانتها الاقتصادية، خصوصًا دولتي قطر والإمارات، قائلًا:«أنا بميل إلى الاعتقاد إنه مع حجم الضرر الكبير الحاصل إن قدرة هذه البلاد على استرداد مكانتها الاقتصادية سريعة إلى حد كبير خصوصًا قطر والإمارات».

وتابع أن الإمارات قادرة على إعادة جذب الشركات والمؤسسات الدولية عقب الانتهاء الكلي لهذه الحرب، نظرًا للمشروع الذي يتم العمل عليه منذ أكثر من 20 عامًا، مضيفًا أن احتياجات إعادة البناء والتشييد رُبما تُمثل دافعًا أكبر للنشاط الاقتصادي بها.

وأكمل: «بمجرد ما الأمور تستقر والحرب تنتهي تمامًا دون ذيول أنا أتصور إن قدرتها على استعادة جاذبيتها للشركات الدولية والبنوك هتفضل موجودة إلى حد كبير».

ورأى أن دول الخليج قادرة على التعافي من تبعات هذه الحرب خلال فترة زمنية قصيرة من توقفها، قائلًا: «هذا تقديري لمنطقة الخليج وما يتعرضوا له الآن لن يكون طويل الأمد».