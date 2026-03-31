دجيكو: لاعبو إيطاليا يعانون من خلل نفسي

وتأهل منتخب البوسنة إلى نهائي الملحق المؤهل لكأس العالم، الذي سيُقام مساء الثلاثاء على أرضه أمام إيطاليا، بعد فوز درامي على ويلز بنتيجة 4 / 2 بركلات الترجيح في كارديف.

وأشارت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) إلى تصوير لاعبي إيطاليا، جولييلمو فيكاريو وفيديريكو ديماركو، وهما يحتفلان بخروج ويلز، ما يعني استسالهما مواجهة البوسنة، وذلك بعد فوز إيطاليا على أيرلندا الشمالية بنتيجة 2 / صفر في الدور قبل النهائي.

ويسعى المنتخب الإيطالي، الفائز بكأس العالم أربع مرات، للتأهل إلى كأس العالم للمرة الأولى منذ مونديال 2014، وذلك بعد خسارته في الملحق المؤهل لمونديالي 2018 و2022.

وقال دجيكو في مؤتمر صحفي، نقله موقع ياهو سبورت "لا أعرف لماذا فضل لاعبو إيطاليا عدم اللعب في ويلز، لقد ذهبنا إلى هناك وحققنا الفوز دون خوف"، مضيفا "إيطاليا منتخب رائع، وبطل العالم أربع مرات".

وأضاف المهاجم البوسني "إذا كان لاعبو إيطاليا يتخوفون من اللعب في ويلز، فهذا مؤشر لوجود خلل ما، وبعد فشلهم في التأهل لآخر نسختين من كأس العالم، يلعبون الآن من أجل الكثير".

وكشف مهاجم شالكه أن زميله السابق في إنتر ميلان، ديماركو، كتب له أنه لم يقصد الإساءة لأحد، مضيفا "وقلت له لا مشكلة فيما حدث".

وأضاف "لكل شخص تفضيلاته، وهذا طبيعي، لا أستطيع الاحتفال، لأنني كنت أفضل تفادي مواجهة إيطاليا في النهائي".

وختم إيدين دجيكو قائلا "يجب أن نتسم بالذكاء والحذر، لأنه كل شيء يتم تضخيمه عبر مواقع التواصل الاجتماعي في زمننا الحالي".

من جانبه فسر ديماركو تصرفه بعد فوز البوسنة في كارديف، قائلا "كان رد فعل عفويًا، ولم أقصد الإساءة إلى البوسنة أو جماهيرها".