رد محمد بركات نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق على أنباء ترشحه لمنصب مدير التعاقدات في القلعة الحمراء خلال الفترة القادمة.

أجاب بركات خلال استضافته عبر قناة إم بي سي مصر 2 على تساؤل من مقدم البرنامج إبراهيم فايق "أنت جاي مدير تعاقدات في الأهلي متى؟، ليرد النجم السابق ضاحكا "هل أنت مستغني عن كل الناس اللي معاك كده؟".

وأضاف "لم يتحدث معي أحد بالفعل، الأهلي بتاعنا وتحت أمر النادي في أي وقت، لأن الأهلي خيره علينا وسبب شهرتنا".

ويتردد مؤخرًا أن إدارة الأهلي بصدد التفكير في بعض نجومه القدامى مثل بركات وعماد متعب للاستعانة بهم في المناصب الإدارية عقب انتهاء الموسم الجاري.

وكان الأهلي أعلن الأسبوع الماضي عن إقالة ثلاث لجان، وهي الفنية والتعاقدات والكشافين في أعقاب الخروج من دوري أبطال أفريقيا بالخسارة ذهابا وإيابا أمام الترجي التونسي ضمن منافسات دور الثمانية.