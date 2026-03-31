العثور على جثة مجهولة قذفتها أمواج البحر أمام سواحل سيدي براني بمطروح

عثر أهالي مدينة سيدي براني بمحافظة مرسى مطروح، اليوم الاثنين، على جثة مجهولة الهوية، بعدما قذفتها أمواج البحر إلى الشاطئ.

وتلقت مديرية أمن مطروح، إخطارًا من قسم شرطة سيدي براني يفيد بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة حول بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة متحللة بين صخور شاطئ البحر.

وبانتقال الشرطة إلى موقع البلاغ برفقة سيارة الإسعاف، تبين من المعاينة والفحص المبدئي أن الجثة في حالة تحلل وبلا ملامح، حيث جرفتها الأمواج إلى الساحل منذ عدة أيام.

ووفقًا لمصدر طبي، فقد جرى نقل الجثة إلى ثلاجة الحفظ بمشرحة مستشفى سيدي براني، تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تم تحرير محضر إداري، وجارٍ التحري لكشف ملابسات الواقعة والتوصل إلى هوية المتوفى.