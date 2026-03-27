قال الفنان إياد نصار، إن فريق العمل مسلسل «صحاب الأرض» شعر بالحزن عقب انتهاء التصوير لرغبتهم في مواصلة العمل، مشيرا إلى شعورهم بأنهم يصنعون شيئا كبيرا.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء DMC» أن الحب والصدق والإخلاص الحقيقي للعمل وإيمان كل صناع العمل بما يقدمونه كان أهم ما يُميز العمل.

ولفت إلى أن قرار ترجمة المسلسل إلى اللغة الإنجليزية يعود في الأساس إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مؤكدا أن الشركة كانت تدرك منذ البداية أنها تقدم مشروعا تُخاطب به العالم.

ورأى أن الترجمة تمثل الخطوة الأولى نحو عالمية المشروع، متوقعا أن «يتحرك العمل ويتجه إلى العالمية من منطقتنا العربية وأنا متأكد من وصوله».

وأكد تركيز المسلسل على الإنسان يخيفهم لأنهم يصدرون هذه النقطة تحديدًا، موضحا أن الجميع يدرك تماما أحقية الفلسطيني في أرضه وحجم الظلم الذي يقع عليه، فضلا عن قدسية المكان وأهميته بالنسبة للعرب.

وأضاف أن المسلسل انتصر للإنسان الفلسطيني وما يتعرض له من ظلم، كما عكس واقع الفلسطيني الذي يريد الحياة ويبحث عن نيل أقل حقوقه من العيش.