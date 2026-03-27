حكومة الشارقة: الدفاعات الجوية تتعامل مع تهديد صاروخي

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، أن منظومات الدفاع الجوي الإماراتية تتعامل في هذه الأثناء مع تهديد صاروخي.

وفي سياق متصل، أعلن المتحدث باسم الحرس الوطني الكويتي، عن إسقاط طائرتين «درون» في مواقع المسئولية التي تتولى القوة تأمينها.

ودعا في بيان صحفي، اليوم الجمعة، الجميع ضرورة التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة من الجهات المختصة، مؤكدا أن قوات الحرس الوطني وبالتعاون مع الجيش والشرطة وقوة الإطفاء العام على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن البلاد.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني عن إطلاق الموجة الصاروخية رقم 83 ضمن عملية «الوعد صادق 4»، مشيرا إلى أن الهجوم استهدف «موديعين» الواقعة وسط الأراضي المحتلة، بالإضافة إلى عدد من القواعد التابعة للجيش الأمريكي في المنطقة.

وأشار في بيان، إلى أن الموجة نُفذت باستخدام أنظمة صاروخية بعيدة ومتوسطة المدى، برؤوس حربية متعددة ودقيقة، وشاركت فيها طائرات مسيرة.

ولفت إلى أن الاستهداف طال خزانات ومستودعات النفط، بالإضافة إلى موقع للجيش في مدينة أسدود.