قال الفنان أحمد رزق عن دوره في مسلسل “اللون الأزرق” إن تجربة التمثيل كانت صعبة ومختلفة تمامًا عن أي عمل سابق، مؤكدًا أن المذاكرة والتحضير للدور لم تكن سهلة بسبب عمق المشاعر المرتبطة بشخصية الأب لطفل ذو حالة خاصة.

وأضاف "رزق" عبر برنامج "أون سيت" على قناة “ON”، أمس الخميس: “لو حطيتي نفسك مكان الأم هتحسي إحساس مختلف تمامًا.. ذاكرت كتير.. المشاعر والهم الأكبر عند الأب والأم، موضوع مختلف تمامًا عن أي مذاكرة سابقة”.

وتابع أنه عاش فترة مع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، ليتمكن من فهم طريقة مشيهم وتواصلهم، لافتًا: “الوعي الموجود في الكتابة والمشاهد حقيقي جدًا، وده اللي شد انتباهي من أول ما قرأت الورق".

وأعرب عن سعادته بالمشاركة في العمل، مشيرًا إلى أنه سبق له العمل في أعمال تناولت حالات خاصة مثل فيلم “التوربيني” ومسلسلات مثل “سارة” و "الرجل الآخر”.

وتدور أحداث مسلسل "اللون الأزرق"، في إطار اجتماعي حول زوجين يعودان من الإمارات بعد انتهاء عقد الزوج بشكل مفاجئ، ويواجهان صعوبات وهما يحاولان استكمال رحلة علاج ابنهما الذي تم تشخصيه بمرض طيف التوحد، والعمل من تأليف مريم نعوم، وإخراج سعد هنداوي.