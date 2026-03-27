إيطاليا تتأهل لمواجهة البوسنة والهرسك في نهائي الملحق الأوروبي لكأس العالم

تمسك منتخب إيطاليا بآماله في العودة لنهائيات كأس العالم، التي ابتعد عنها في النسختين الماضيتين، بعدما تأهل لنهائي المسار الأول من الملحق الأوروبي المؤهل للمونديال، الذي يقام هذا الصيف بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وحقق منتخب إيطاليا انتصارًا ثمينًا 2 / صفر على ضيفه منتخب أيرلندا الشمالية، مساء الخميس، في الدور قبل النهائي لهذا المسار من الملحق الأوروبي المؤهل للمونديال.

وجاء هدفا المباراة في الشوط الثاني، حيث افتتح ساندرو تونالي التسجيل في الدقيقة 57، قبل أن يضيف مويس كين الهدف الثاني في الدقيقة 79.

واضطر منتخب إيطاليا للعب في الملحق بعدما حل في المركز الثاني بترتيب المجموعة التاسعة في التصفيات برصيد 18 نقطة، بفارق 6 نقاط خلف منتخب النرويج (المتصدر)، الذي بلغ النهائيات.

وضرب منتخب إيطاليا، المتوج بأربعة ألقاب في كأس العالم، موعدًا خارج ملعبه في الدور النهائي لهذا المسار، يوم الثلاثاء القادم، مع البوسنة والهرسك الذي فاز بركلات الترجيح على ويلز، بعد التعادل بهدف لمثله في الوقتين الأصلي والإضافي، وذلك من أجل الحصول على بطاقة الترشح للمونديال.

يذكر أن المتأهل من هذا المسار سوف يلعب في المجموعة الثانية بمرحلة المجموعات في كأس العالم برفقة منتخبات كندا وقطر وسويسرا.