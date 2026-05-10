تفقدت وزيرة الإسكان، المهندسة راندة المنشاوي، بوغاز منطقة 24 بقرى مارينا، والممشى السياحي الرابط من مارينا 5 إلى مارينا 7.

ويهدف بوغاز منطقة 24 إلى استغلال المنطقة الشاطئية وتطوير البحيرات الداخلية وتجديد حركة المياه بها.

واستمعت الوزيرة إلى شرح تفصيلي حول الموقف التنفيذي للمشروع، الذي يشمل إنشاء بوغاز بطول 220 مترًا يربط بين البحر والبحيرات، بما يسهم في دعم البرامج السياحية والتنموية بمركز مارينا السياحي.

كما تفقدت وزيرة الإسكان، ومرافقوها، الممشى السياحي الرابط من مارينا 5 إلى مارينا 7، والذي يتضمن تنفيذ ممشى سياحي متكامل بطول 2750 مترًا، يضم مسارات للمشاة بعروض مناسبة باستخدام بلاطات إنترلوك عالية الجودة، ومسارات مخصصة للدراجات لتحقيق الأمان وتنظيم الحركة، بالإضافة إلى مناطق جلوس واستراحات مزودة بمقاعد حديثة وبرجولات خشبية.

وأوضح المهندس أحمد مصطفى، رئيس جهاز القرى السياحية، أن مشروع الممشى يتضمن أعمال تنسيق موقع متكاملة تشمل زراعات متنوعة من الأشجار والنخيل وأحواض الزهور والمسطحات الخضراء، وتركيب أعمدة إنارة ديكورية حديثة موفرة للطاقة لإبراز المظهر الجمالي ليلًا ورفع كفاءة الإضاءة.

وأضاف رئيس جهاز القرى السياحية أن التصميم يراعي توفير مسارات آمنة ومهيأة لذوي الهمم، مع إمكانية إضافة عناصر جذب وخدمات متنوعة تشمل مناطق انتظار، وأكشاكًا خدمية، ودورات مياه، بما يحقق تجربة ترفيهية متكاملة ويعزز القيمة السياحية والحضارية لمنطقة مارينا بالساحل الشمالي.