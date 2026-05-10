الإسكان: نفق مائي بطول 650 مترًا لربط بحيرات مارينا الشمالية بالجنوبية

تفقدت وزيرة الإسكان، المهندسة راندة المنشاوي، أعمال التطوير بمارينا 1 و2، ومشروع نفق ربط البحيرات الشمالية ببحيرات نيو مارينا الجنوبية، وأعمال تطوير مدخل مارينا 5، وذلك في مستهل جولة ميدانية بمشروعات مارينا ومدينة العلمين الجديدة.

وتابعت المنشاوي معدلات تنفيذ أعمال التطوير بمارينا 1 و2، واطلعت على نسب الإنجاز وفقًا للخطة الزمنية المحددة، وشددت على ضرورة المتابعة المستمرة والدقيقة لمعدلات التنفيذ وتكثيف الجولات الميدانية، لضمان الالتزام بالبرامج الزمنية المقررة، وخروج المشروعات بأعلى مستوى من الجودة.

كما تفقدت وزيرة الإسكان مشروع نفق الطريق الساحلي لربط البحيرات الشمالية ببحيرات نيو مارينا الجنوبية، واستمعت إلى شرح من المهندس أحمد مصطفى، رئيس جهاز القرى السياحية، أوضح فيه أن المشروع يتضمن إنشاء نفق مائي بعرض 16 مترًا وطول يقارب 650 مترًا، لتحسين حركة المياه وتحقيق الربط بين المسطحات المائية.

وأشار مصطفى إلى أن المشروع يشمل تنفيذ أعمال أساسات عميقة تتراوح أطوالها بين 42 و48 مترًا، لضمان الاستقرار الإنشائي للنفق وتحمل الأحمال المختلفة وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.

واوضح أن المشروع يهدف إلى تحسين جودة المياه ومنع ركودها داخل البحيرات الجنوبية، بما ينعكس إيجابيًا على البيئة المائية، ويدعم الأنشطة السياحية والترفيهية داخل نيو مارينا، ويسهم في رفع القيمة الاستثمارية والجمالية لمركز مارينا العلمين السياحي.

وشملت الجولة تفقد أعمال تطوير مدخل مارينا 5 بطول 2 كم، ضمن خطة شاملة لتأهيل المحاور الرئيسية ورفع كفاءة الطرق وتحسين مستوى الخدمات والسيولة المرورية. وتتضمن الأعمال إعادة تأهيل المسارات الرئيسية لحركة السيارات، وتنفيذ ممشى حضاري للمشاة على جانبي الطريق، وتخصيص أماكن لعبور المشاة وذوي الهمم وفق المعايير الهندسية القياسية.

كما تتضمن أعمال تطوير المدخل تعزيز الطابع الجمالي والحضاري للطريق عبر تنفيذ أعمال الزراعة على الجانبين وفي الجزيرة الوسطى، باستخدام مغطيات التربة والنخيل والأشجار المتنوعة بما يتماشى مع الهوية العمرانية لمنطقة مارينا.