ضبط تشكيل عصابي للنصب الإلكتروني بزعم الاستثمار في البورصة بكفر الشيخ

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ القبض على المتهمين بالنصب على شخص والاستيلاء منه على مبلغ مالي بدعوى استثماره في البورصة.

كانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول منشور مدعوم بمقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر شخص من قيام شخصين بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالي بمحافظة كفر الشيخ.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 16 أبريل الماضي، تلقى مركز شرطة قلين بمديرية أمن كفر الشيخ بلاغًا من سائق، مقيم بدائرة المركز، يفيد بتعرضه لواقعة نصب من جانب شخصين مقيمين بذات المركز، بعدما أوهماه بقدرتهما على استثمار أمواله في مجال المضاربة بالبورصة مقابل تحقيق أرباح شهرية.

وأضاف المُبلِّغ أن المتهمين قاما بسداد جزء من الأرباح في بداية التعامل، قبل أن يتوقفا عن السداد ويرفضا إعادة باقي المبلغ المستولى عليه.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وتبين أنهما عاملان ومقيمان بدائرتي مركزي شرطة دسوق وقلين.

وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة وأقرا بقيامهما بتسليم المبلغ المالي المستولى عليه إلى طالبين مقيمين بمحافظة الإسكندرية، لاستثماره في مجال المضاربة بالبورصة مقابل حصولهما على عمولة. تم ضبط المتهمين الأخيرين.

وبمواجهتهما أيدا ما سبق، وأقرا بخسارة المبلغ المالي خلال المضاربة عبر التطبيقات الخاصة بسوق الأوراق المالية على مواقع التواصل الاجتماعي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.