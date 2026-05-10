حيثيات الحكم على سائق مدرسة قايتباي بالمؤبد: أوهم ضحاياه أنه الجد العطوف

• المحكمة: تقرير الطب الشرعي أثبت تطابق البصمة الوراثية للمتهم مع عينات رُفعت من ملابس الأطفال

كشفت حيثيات حكم محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة سائق مدرسة قايتباي بالسجن المؤبد، أن المتهم استغل براءة الأطفال وأوهمهم بأنه "الجد العطوف" لارتكاب جرائمه.

وجاء في حيثيات المحكمة أن المتهم، البالغ من العمر 69 عامًا، استغل ثقة أولياء الأمور ولحظات انفراده بالمجني عليهم، واستدرجهم بتقديم الحلوى لهم، وارتكب جرائمه بالاعتداء عليهم داخل الحافلة المدرسية.

وأضافت أن أولياء الأمور اشتركوا لأطفالهم في الحافلة المدرسية ظنًا منهم أنها مكان آمن، لتجنيبهم المخاطر، إلا أن المتهم، الذي كان مسؤولًا عن تأمينهم وتوصيلهم إلى المدرسة، هو من هتك أعراضهم واعتدى عليهم.

وأوضحت الحيثيات أن المحكمة اطمأنت إلى أدلة الثبوت المقدمة في الدعوى، ومنها تقرير الطب الشرعي الذي أثبت تطابق البصمة الوراثية للمتهم مع عينات رُفعت من ملابس بعض المجني عليهم.

كما استندت المحكمة إلى شهادة الطبيبة الشرعية المعملية، التي أكدت أن الفحص أثبت وجود بصمة وراثية كاملة للمتهم على الملابس محل الفحص.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة مع المتهم أنه استغل تواجد الأطفال بمفردهم داخل الحافلة أثناء انشغال المشرفة بإحضار باقي الأطفال، وبدأ في كسب ثقتهم بالحديث معهم بلطف وتقديم الحلوى، مطالبًا إياهم بمناداته بـ"جدو إبراهيم".

ولهذه الأسباب، قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة سائق مدرسة قايتباي بالسجن المؤبد، لإدانته بهتك عرض الأطفال داخل الحافلة المدرسية.