الحرس الثوري: استهدفنا خزانات ومستودعات النفط وموقعا لجيش الاحتلال في أسدود

أعلن الحرس الثوري الإيراني عن إطلاق الموجة الصاروخية رقم 83 ضمن عملية «الوعد صادق 4»، مشيرا إلى أن الهجوم استهدف «موديعين» الواقعة وسط الأراضي المحتلة، بالإضافة إلى عدد من القواعد التابعة للجيش الأمريكي في المنطقة.

وأشار في بيان، إلى أن الموجة نُفذت باستخدام أنظمة صاروخية بعيدة ومتوسطة المدى، برؤوس حربية متعددة ودقيقة، وشاركت فيها طائرات مسيرة.

ولفت إلى أن الاستهداف طال خزانات ومستودعات النفط، بالإضافة إلى موقع للجيش في مدينة أسدود.

وفي سياق متصل، أشارت وكالة أنباء «تسنيم» إلى وقوع «انفجارات ضخمة في قاعدة الأمير سلطان بالمنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية، حيث تتمركز القوات الأمريكية».

ومن جانبها، أكدت هيئة البث الإسرائيلية ورود بلاغات عن سقوط شظايا في ثلاثة مواقع مختلفة بوسط إسرائيل نتيجة الرشقات الإيرانية .

ونشرت وكالة تسنيم المقربة من الحرس الثوري، مقطع فيديو لانطلاق الموجة الصاروخية 83، مؤكدة أنها الهجوم بالصواريخ والمسيرات استهدف البنية العسكرية للعدو.





📹 موج ۸۳ وعده صادق ۴ ؛ حمله موشکی - پهپادی به نظامیان منحوس صهیونی



روابط عمومی سپاه از حمله به محل استقرار نظامیان ارتش کودک‌کش صهیونی در شهرک مُدعین خبر داد#ازالة_اسرائیل_من_الوجود pic.twitter.com/ddlw0Srqk9 — خبرگزاری تسنیم (@Tasnimnews_Fa) March 27, 2026