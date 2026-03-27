جيش الاحتلال: نفذنا موجة هجمات واسعة النطاق ضد البنى التحتية الإيرانية في قلب طهران

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن شن موجة هجمات واسعة النطاق ضد البنى التحتية للنظام الإيراني.

وقال عبر حسابه بمنصة «إكس» قبل قليل: «أكمل الجيش الإسرائيلي موجة هجمات واسعة النطاق ضد البنية التحتية للنظام الإيراني في قلب طهران».

وأفاد موقع «إيران إنترناشيونال» إلى تواتر التقارير الميدانية التي أفادت بسماع دوي انفجارات وتحليق للطائرات المقاتلة في سماء مدينة أصفهان.

وأشار إلى تردد أصوات الانفجارات في مناطق عدة بمدينة كرج، شملت مناطق جوهاردشت، وجولشهر، ومهرفيلا، بالإضافة إلى سماع دوي انفجارات في كمالشهر ومحافظة ألبرز، ومدينة كرمانشاه، مودينة قم، بالإضافة إلى دوي انفجارات في المناطق الجنوبية والشرقية من العاصمة طهران.



