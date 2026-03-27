كامل الباشا: نجحنا في الحفاظ على جزء من تاريخ القضية الفلسطينية بمسلسل صحاب الأرض

أعرب الفنان الفلسطيني كامل الباشا، عن امتنانه العميق لردود الفعل الإيجابية تجاه مسلسل «صحاب الأرض»، مؤكدا أن جميع أفراد طاقم العمل كانت على قدر التحدي.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء DMC»: «نجحنا في الحافظ على جزء من تاريخ القضية الفلسطينية من خلال هذا المسلسل»، موضحا أن انطباعات الجمهور داخل فلسطين تتشابه إلى حد كبير مع ردود الفعل في مصر.

وأضاف أن أهالي قطاع غزة يشعرون بأن المأساة كانت أكبر من أن يختصرها عمل فني واحد، مشددا في الوقت ذاته أنه أصبح «وثيقة درامية ستتوارثها الأجيال» لتستكمل حكاية النضال الفلسطيني.

وتابع: «التاريخ لا يجب أن يُنسى، ومش هننسى تاريخنا وقضيتنا مستمرة.. نحن الآن تحت الصواريخ، وكل شوية إنذار من الصواريخ».

وأعرب في الوقت ذاته عن افتقاده لمصر ولزملائه في العمل، لافتا إلى أن آخر لقاءاته معهم قبل حلول شهر رمضان بيوم واحد، عقب انتهاء تصوير مشاهده.

وأعرب عن ثقته المطلقة في الدعم المصري المستمر للقضية الفلسطينية، حتى ينعم الشعب الفلسطيني بالفرج.