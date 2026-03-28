عبّر محمد عبد المنعم، مدافع نيس، عن سعادته بالعودة إلى الملاعب والمشاركة مجددًا مع منتخب مصر، بعد غياب طويل بسبب الإصابة.

وشارك اللاعب كبديل في الدقائق الأخيرة من مواجهة منتخب السعودية، والتي انتهت بفوز الفراعنة برباعية نظيفة، في إطار الاستعدادات لبطولة كأس العالم 2026.

وقال عبد المنعم عقب اللقاء إنه سعيد بالعودة بعد فترة صعبة استمرت نحو 336 يومًا بسبب الإصابة، موجّهًا الشكر لكل من دعمه خلال تلك المرحلة، خاصة جماهير النادي الأهلي والجماهير المصرية التي ساندت المنتخب في المباراة.

وأضاف أن الجهاز الفني بقيادة حسام حسن قام بدراسة المنتخب السعودي بشكل جيد، وهو ما ساعد اللاعبين على تنفيذ التعليمات داخل الملعب، رغم أن النتيجة الكبيرة لم تكن متوقعة.

وأكد مدافع المنتخب أن الهدف خلال الفترة المقبلة هو إسعاد الجماهير وتقديم مستوى قوي في المونديال، مشيرًا إلى أهمية الاستعداد الجيد للمواجهة المقبلة أمام منتخب إسبانيا، التي وصفها بالصعبة نظرًا لقوة المنافس.