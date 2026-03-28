ميرتس ينتقد ترامب ويتهمه بالتصعيد الشديد في الحرب مع إيران

وجه المستشار الألماني فريدريش ميرتس انتقادات لاذعة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة، واتهمه بأن سياساته في الحرب مع إيران تمثل "تصعيدًا شديدا" ولا تشكل محاولة جادة لوقف الاقتتال.

وقال ميرتس في كلمة ألقاها خلال مؤتمر نظمته صحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج" الألمانية اليوم الجمعة: "ما يقوم به ترامب اليوم ليس تهدئة ولا محاولة للتوصل إلى تسوية سلمية، بل تصعيد شامل وواسع النطاق سيتمخض عنه نتائج يشوبها الغموض".

وأضاف ميرتس، أنه يرتاب في إمكانية إحداث تغيير جذري في القيادة الإيرانية، وتساءل : "هل الهدف حقا هو تغيير النظام؟ إن كان ذلك كذلك، فلا أعتقد أنهم سيحققونه، فالتجارب السابقة تؤكد أن هذا النهج غالبًا ما سيبوء بالفشل".

وشهدت العلاقات بين واشنطن وبرلين منحى تصادميا في غضون الأيام الأخيرة، حيث انتقد ترامب أمس الخميس، موقف ألمانيا إزاء تأمين مضيق هرمز، الممر الحيوي لتجارة النفط.