زيلينسكي: نسعى لاتفاق بشأن إمدادات الديزل من الشرق الأوسط

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، إن كييف تعمل على التوصل إلى اتفاق مع دول في الشرق الأوسط بشأن إمدادات الديزل، وهو نوع الوقود الذي تعاني البلاد من نقص حاد فيه.

وجاءت تصريحات زيلينسكي خلال مقابلة تلفزيونية أوكرانية أثناء جولة في دول بالشرق الأوسط. وصرح في وقت سابق أن أوكرانيا والسعودية وقعتا اتفاقية للتعاون الدفاعي تضع الأساس لعقود مستقبلية وتعاون تكنولوجي واستثمارات، وفق وكالة رويترز.

وأضاف زيلينسكي أنه يناقش مع وزرائه وشركة (نافتوجاز) الأوكرانية الحكومية للنفط والغاز "نقصا محتملا في الديزل".

وتابع: "أدرك أهمية هذه المهمة لأمن أوكرانيا وأعتقد أن هذه المسألة ستُحل".

ومضى قائلا: "أولا وقبل كل شيء، يتعلق الأمر بالديزل. لأن حوالي 90 بالمئة من النقص المحتمل يكمن تحديدا في الديزل. ولذلك، نركز جهودنا على حل هذه المشكلة".

وذكر في وقت سابق أن الاتفاق الإطاري تم توقيعه قبل اجتماع مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

ويأمل زيلينسكي خلال زيارته إلى الخليج في تعزيز الدعم لأوكرانيا في حربها المستمرة منذ أربع سنوات ضد روسيا.

وأرسلت كييف أكثر من 220 خبيرا لتقديم المشورة لعدة دول في الشرق الأوسط حول كيفية اعتراض هجمات الطائرات المسيرة التي ألحقت دمارا بالبنية التحتية للطاقة في جميع أنحاء المنطقة.