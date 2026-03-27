وفاة ثالث ضحايا حريق منزل بقرية جردو في الفيوم متأثرًا بإصاباته

خيّم الحزن على أهالي قرية جردو التابعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم، عقب وفاة ثالث ضحايا حريق منزل، متأثرًا بإصاباته، ليلحق بنجل عمه ووالدته اللذين توفيا خلال الأيام الماضية جراء الحادث ذاته.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، قد تلقت إخطارًا بنشوب حريق داخل أحد المنازل بالقرية في منتصف مارس الجاري، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، مدعومة بسيارات الإطفاء والإسعاف، إلى موقع البلاغ، حيث تمكنت من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المنازل المجاورة.

وبالفحص، تبيّن أن الحريق نشب نتيجة انفجار أسطوانة غاز داخل المنزل، ما أسفر عن إصابة 16 شخصًا بإصابات تراوحت بين حروق بدرجات مختلفة، حيث جرى نقلهم إلى المستشفى العام، قبل تحويل عدد من الحالات إلى مستشفى أهل مصر للحروق لتلقي العلاج اللازم.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.