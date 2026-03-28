ترامب: الفائزة بجائزة نوبل للسلام أخبرتني أنها لا تستحق الجائزة مقارنة بي

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن رسالة زعيمة المعارضة الفنزويلية الفائزة بجائزة نوبل للسلام ماريا كورينا ماتشادو، له في الفترة الماضية.

وقال ترامب في تصريحات خلال مؤتمر ميامي الاقتصادي، بحسب قناة الحدث: «الفائزة بجائزة نوبل للسلام أخبرتني أنها لا تستحق الجائزة مقارنة بي وقدمتلي إياها».

وأضاف أنه على مدى 47 كانت إيران هي المتنمرة في الشرق الأوسط ولكنها لم تعد كذلك بعد الآن، متابعًا: «نحن أقرب من أي وقت مضى للتخلص من الابتزاز النووي الإيراني».

واستكمل: «نواصل سحق إيران وهم يتفاوضون معنا متوسلين للتوصل إلى اتفاق.. ولن أسمح لأكبر دولة راعية للإرهاب بحيازة السلاح النووي».

كما صرح ترامب بأن بلاده تعمل على تدمير قدرات إيران ومخزونها من الصواريخ وقاعدتها الصناعية الدفاعية، وقال: «لم يعد لدى #إيران سلاح جو أو دفاعات جوية وقتلنا المرشد الأعلى ويبدو أن نجله أصيب بجروح بليغة»، بحسب قناة الجزيرة.

وأضاف: «أشعر بخيبة أمل إزاء إحجام الناتو عن مساعدتنا حيث لم يهب لمساعدتنا وسنتذكر ذلك ونأخذ منه العبر.. الناتو لم يقف معنا على عكس حلفائنا المخلصين في الشرق الأوسط».

وصرح بأنه لا أخبار عن المرشد الجديد مجتبى خامئني، وقال إنه لا أحد يتمنى أن يتولى مسؤولية القيادة في إيران حاليا.