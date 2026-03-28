أدان الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إغلاق الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى الشريف، مشيرا إلى أن «إسرائيل تفعل ما تريده فعله على أرضنا المحتلة».



وأشار خلال برنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر «صدى البلد» إلى تنديد الأزهر الشريف، بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، بشدة باستمرار الاحتلال الصهيوني في إغلاق المسجد الأقصى المبارك.



ونوه إلى تأكيد البيان، بأن استمرار الاحتلال في إغلاق المسجد الأقصى المبارك - أولى القبلتين وثالث الحرمين- خلال شهر رمضان وعيد الفطر وحتى اليوم، يعد اعتداء مرفوضا وغير أخلاقي، لما ينطوي عليه من مصادرة لحقوق الفلسطينيين في أداء شعائر دينهم، ويمثل استفزازا لمشاعر المسلمين حول العالم، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي.



وشدد «بكري» على ضرورة انتفاضة كل الجهات المعنية تجاه هذا الأمر، قائلا: «بنداء الازهر، يتوجب على كل الجهات المعنية؛ الجامعة العربية، الأمم المتحدة، المنظمات الدولية، حقوق الإنسان، يفترض أن تنتفض لإغلاق المسجد الأقصى؛ لأن ما يحدث هو اعتداء على مقدس ديني، وهو اعتداء على قانون دولي، وحرمان للفلسطينيين من حقوقهم، حتى حقهم في الصلاة داخل المسجد الأقصى».