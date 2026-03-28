قال أبو الفتوح مبروك، نائب رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الدواجن شهدت انخفاضا 30% بعد انقضاء إجازة عيد الفطر المبارك.

وأرجع خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «الحدث اليوم» أن أسباب الارتفاع خلال شهر رمضان إلى قوة الطلب التي فاقت التوقعات وتجاوزت 30% عن المعدل الطبيعي للاستهلاك.

واقترح إنشاء مخازن وثلاجات ضخمة تتبع الدولة ووزارة التموين، لتخزين الدواجن في فترات انخفاض السعر، لافتا إلى أن السلعة صالحة للتخزين لمدة عام كامل.

وأضاف أن هذه الخطوة تضمن إيجاد توازن في السوق عبر ضخ المخزون عند ارتفاع الأسعار، موضحا أن ذلك سيحافظ على ثبات السعر ويحمي المنتجين من الخسائر والمستهلكين من التذبذب السعري الحاد.

ونوه بأن الشتاء القارس وارتفاع تكلفة الغاز اللازم للتدفئة تسببا في تخوف صغار المربين من تشغيل مزارعهم، لافتا إلى انعكاس ذلك على قلة المعروض وعدم توازيه مع حجم الطلب.

ولفت إلى تراوح الكيلو من المزرعة بين 70 إلى 75 جنيها، ليصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 80 لـ 85 جنيها، مقارنة بـ 115 جنيها خلال شهر رمضان، مؤكدا أن السعر الحالي للدواجن «عادل جدا ومرض» لكل الأطراف.