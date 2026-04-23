الشرطة الألمانية تعتقل اثنين مشتبه بهما بالتجسس في بافاريا

أوقفت الشرطة في ولاية بافاريا الألمانية، رجلين يشتبه في كونهما عميلين أجنبيين خلال تفتيش روتيني.

وذكرت الشرطة، أن الرجلين، اللذين تم توقيفهما في 12 أبريل الجاري على أحد الطرق السريعة بالقرب من منطقة نوينديتلساو بوسط فرانكونيا، ينحدران من لاتفيا وأوكرانيا.

وبحسب بيانات الشرطة الجنائية في ميونخ، يُشتبه في أن الرجلين يعملان "بتكليف من منظمة أو جهة خارج ألمانيا".

وأضافت الشرطة، أن عناصرها ضبطوا داخل سيارة الرجلين "عدة أغراض مشبوهة"، من بينها وثائق هوية مزورة وكاميرات وطائرة مسيرة وأجهزة تتبع بنظام تحديد المواقع وأجهزة اتصال لاسلكية، إضافة إلى عدة هواتف وبطاقات اتصال.

وبحسب الشرطة، يبلغ عمر المواطن اللاتفي 45 عاما، فيما يبلغ عمر الأوكراني 43 عاما.

وكان الرجلان في طريقهما بسيارتهما باتجاه فايدهاوزن / بلزن.

ولا يملك الرجلان محل إقامة دائم في ألمانيا، وهما حاليا قيد الحبس الاحتياطي. ويجري التحقيق معهما للاشتباه في قيامهما بأنشطة تجسس لأغراض تخريبية، وكذلك بتهمة الحصول على وثائق هوية مزورة.