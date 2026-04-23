مقتل شخصين على الأقل جراء هجوم بطائرات مسيرة روسية على مدينة دنيبرو الأوكرانية

أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم الخميس، مقتل شخصين على الأقل جراء هجوم بطائرات مسيرة روسية استهدف مدينة دنيبرو الصناعية خلال الليل.

وقال حاكم دنيبروبيتروفسك، أولكسندر جانزا، في منشور على تطبيق تليجرام، أن عشرة أشخاص آخرين، بينهم طفلان، أصيبوا جراء الهجوم.

وأضاف جانزا، أن الضحايا كانوا يقيمون في مبنى سكني مكون من 13 طابقا، اندلعت فيه النيران في عدة طوابق عقب الهجوم.

وأشار إلى أن المنطقة تعرضت لنحو 20 هجوما في المجمل.

وإلى جانب العاصمة الإقليمية دنيبرو، استهدفت الهجمات أيضا حي نيكوبول، إذ أصيبت امرأة تبلغ من العمر 64 عاما، ومدينة كريفي ريه، حيث تضررت منشأة بنية تحتية جراء حريق.

وتخوض أوكرانيا الدفاع عن نفسها في مواجهة العملية الروسية الشاملة منذ أكثر من أربع سنوات.