إلغاء خطة لإعادة تعويم حوت عالق قبالة سواحل ألمانيا

تخلت السلطات الألمانية، عن خطط إعادة تعويم حوت أحدب عالق في مياه ضحلة قبالة سواحل ألمانيا.

وقال وزير البيئة الإقليمي في ولاية ميكلنبورج - فوربومرن، تيل باكهاوس، إن مفهوم الإنقاذ بحاجة إلى مراجعة.

ولا يزال الحوت الذكر، الذي يبلغ طوله 12 مترا وأطلقت عليه وسائل إعلام ألمانية اسم "تيمي"، عالقا قبالة جزيرة بول الصغيرة بالقرب من مدينة فيسمار.

وأوضح باكهاوس، للصحفيين في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء، أن رفع الحوت باستخدام وسائد هوائية ونقله بواسطة طوافات وقماش مشمع لم يكن خيارا مطروحا.

وأضاف أن مبادرة خاصة كانت قد حصلت على دعم للخطة قبل نحو أسبوع تعمل الآن على نهج معدل.

وأشار إلى أن أي إجراءات إضافية يجب أن تكون قائمة على أسس علمية، وأن تأخذ في الاعتبار حالة الحوت وأن يتم تنسيقها مع السلطات.

ويوصي خبراء من اللجنة الدولية لصيد الحيتان، باتباع نهج هادئ وتلطيفي.

وقال باكهاوس، إن هذا التقييم يتماشى مع نصائح علمية سابقة تفيد بأن محاولات الإنقاذ النشطة من غير المرجح أن تنجح وقد تنطوي على مخاطر كبيرة.

وكان الحوت قد سبح لفترة وجيزة يوم الاثنين الماضي، بعد بقائه ثلاثة أسابيع في مكان واحد، لكنه توقف بعد نحو ساعتين بالقرب من مدخل خليج فيسمار المؤدي إلى بحر البلطيق.

ومنذ ذلك الحين تم تثبيت جهاز تتبع عليه تحسبا لتحركه مجددا.

وركزت الجهود الأخيرة على تخفيف الضغط عن جسم الحوت من خلال إعادة تشكيل قاع البحر بحيث يستقر بشكل أفضل في المياه. كما تم تغطية ظهره بقطع قماش مبللة لحمايته من أشعة الشمس.

وأثارت طريقة التعامل مع الحالة انتقادات.

وقال باكهاوس، إن المبادرة الخاصة لم تحصل على موافقة رسمية، لكنها كانت محل تسامح بموجب القانون الألماني الذي يسمح بتقديم المساعدة للحيوانات المتضررة.

وتابع أن رعاية الحيوان تظل المبدأ الوحيد الموجه، مع وجود أطباء بيطريين في الموقع على مدار الساعة.

وظل "تيمي"، عالقا في خليج فيسمار منذ 31 مارس بعد أن جنح مرارا خلال الأسابيع الأخيرة في نقاط مختلفة على طول ساحل بحر البلطيق.