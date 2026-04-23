توصلت وزارة العدل الأمريكية إلى تسوية بقيمة 25ر1 مليون دولار لإنهاء دعوى قضائية رفعها مساعد في حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعام 2016، والذي كان هدفا لرقابة سرية خلال تحقيقات مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي أي) بشأن روسيا.

وكان كارتر بيج قد أكد في دعوى قضائية رفعها عام 2020 أنه كان ضحية لعملية "تجسس غير قانوني" من قبل وكالة تابعة لمكتب التحقيقات الاتحادي، كانت تحقق فيما إذا كانت حملة ترامب لعام 2016 قد تآمرت مع روسيا للتأثير على نتائج الانتخابات.

وأفادت الدعوى بوجود سلسلة من الأخطاء وحالات الإغفال المتعمدة من قبل مسؤولي مكتب التحقيقات الاتحادي ووزارة العدل في الطلبات التي قدموها عامي 2016 و2017 إلى "محكمة مراقبة الاستخبارات الأجنبية" للتنصت على بيج للاشتباه في كونه عميلا لروسيا.

من جانبه، نفى بيج بشدة أي ادعاء بوجود علاقات غير لائقة مع روسيا، ولم يواجه قط أي اتهامات بارتكاب مخالفات.