مارك روته: يجب ضمان بقاء الردع النووي للناتو فعّالا

شدد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" مارك روته، على ضرورة ضمان استمرار فاعلية الردع النووي للحلف في ظل فترات عدم الاستقرار الكبرى. جاء ذلك في كلمة خلال مشاركته عبر الاتصال المرئي، الأربعاء، في ندوة السياسة النووية السنوية التي عقدت في إسطنبول، بحسب بيان صادر عن الناتو.

وأوضح البيان أن أكثر من 150 خبيرا من مختلف دول الحلف شاركوا في الندوة التي نُظمت قبل قمة الناتو المرتقبة في أنقرة يومي 7 و8 يوليو القادم، حيث جرى تبادل الآراء حول قضايا "السياسة النووية والردع النووي".

وأشاد روته بمساهمات تركيا المهمة في مجال الأمن على رأسها استثماراتها في مختلف مجالات الدفاع.

كما لفت إلى أن الصناعات الدفاعية التركية تواصل الابتكار والنمو.

وأشار إلى أن الحلف سيحتاج مع اقتراب قمة أنقرة إلى اتخاذ قرارات "حاسمة"، بما في ذلك كيفية تكييف وضعه النووي بشكل أفضل مع البيئة الأمنية المتدهورة.

وقال روته: "يجب أن نضمن بقاء الردع النووي للناتو موثوقا وفعالا، في ظل فترات عدم الاستقرار الكبرى التي تتزايد فيها أهمية هذا الردع". وفي تصريح سابق، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن قمة الناتو المرتقبة في أنقرة يومي 7 و8 يوليو المقبل قد تكون الأهم في تاريخ الحلف.