النفط يتراجع مع جمود محادثات أمريكا وإيران وتعطل الملاحة في هرمز

انخفضت أسعار النفط انخفاضا طفيفا اليوم الخميس بعد مكاسب كبيرة سجلتها في الجلسة الماضية في ظل جمود محادثات السلام بين إيران والولايات المتحدة، وفي الوقت ​الذي واصلت فيه الدولتان فرض قيود على تدفق التجارة عبر مضيق ‌هرمز.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 15 سنتا إلى 101.76 دولار للبرميل بعد تجاوزها 100 دولار للمرة الأولى منذ أكثر من أسبوعين عند التسوية أمس الأربعاء. ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط ​14 سنتا إلى 92.82 دولار.

تقدم لكم وكالة رويترز عبر نشرتها البريدية اليومية تغطية إخبارية موثوقة وشاملة لأهم المستجدات السياسية والاقتصادية في المنطقة العربية والعالم. تسجيل الاشتراك هنا.

إعلان . مرر للمتابعة

وختم الخامان القياسيان التعاملات على ارتفاع بأكثر من ​ثلاثة دولارات أمس بعد انخفاض مخزونات البنزين ونواتج التقطير في الولايات ⁠المتحدة على نحو أكبر من المتوقع، وبسبب عدم إحراز تقدم في محادثات السلام.

وفي حين ​مدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف إطلاق النار بين البلدين بناء على طلب من ​الوسطاء الباكستانيين، لا تزال إيران والولايات المتحدة تفرضان قيودا على مرور السفن عبر مضيق هرمز.

وكان المضيق يمر منه نحو 20 بالمئة من الإمدادات العالمية اليومية من النفط والغاز الطبيعي المسال حتى اندلاع ​الحرب في نهاية فبراير شباط بهجمات أمريكية وإسرائيلية على إيران.

واحتجزت إيران سفينتين في ​مضيق هرمز أمس لتشدد قبضتها على الممر المائي الاستراتيجي. وأبقى ترامب أيضا على الحصار الذي تفرضه ‌البحرية الأمريكية ⁠على التجارة الإيرانية عبر البحر، وقال رئيس مجلس الشورى الإيراني وكبير المفاوضين محمد باقر قاليباف إن وقف إطلاق النار الكامل لن يكون له معنى إلا إذا رُفع الحصار.

إعلان . مرر للمتابعة

وأفادت مصادر بقطاعي الشحن والأمن أمس بأن الجيش الأمريكي اعترض ثلاث ناقلات على الأقل ​ترفع العلم الإيراني في ​المياه الآسيوية، وأعاد ⁠توجيه مسارها بعيدا عن المواقع القريبة من الهند وماليزيا وسريلانكا.

وارتفع إجمالي صادرات النفط الخام والمنتجات النفطية من الولايات المتحدة بواقع 137 ​ألف برميل يوميا إلى مستوى قياسي بلغ 12.88 مليون برميل ​يوميا، إذ ⁠اشترت دول آسيوية وأوروبية الإمدادات بعد الاضطرابات المرتبطة بحرب إيران.

وقالت إدارة معلومات الطاقة أمس الأربعاء إن مخزونات النفط الخام الأمريكية ارتفعت بينما انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وزادت مخزونات الخام ⁠1.9 مليون ​برميل مقارنة بتوقعات بانخفاضها 1.2 مليون برميل في ​استطلاع لرويترز.

وانخفضت مخزونات البنزين 4.6 مليون برميل، في حين توقع المحللون سحب 1.5 مليون برميل. وتراجعت مخزونات نواتج ​التقطير 3.4 مليون برميل مقابل توقعات بانخفاضها 2.5 مليون برميل.