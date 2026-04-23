استضاف مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون، برئاسة الدكتورة نبيلة حسن، مساء أمس الأربعاء، العرض المسرحي "الرجل الفيل"، في تجربة فنية وإنسانية تطرح تساؤلات حول الهوية والاختلاف، وتضع الجمهور أمام اختبار القبول والتعاطف.

يستند العرض إلى القصة الحقيقية لـ جوزيف ميريك، المعروف بـ"الرجل الفيل"، الذي تحوّل اختلافه الجسدي إلى معاناة قاسية داخل مجتمع لم يتقبل حالته. وعلى خشبة المسرح، تقدم الرؤية الإخراجية للمخرج الشاب زياد هاني معالجة بصرية مكثفة، حيث يتغلب الألم الإنساني على المظهر الخارجي، ويبرز التعاطف في مواجهة القسوة.

فريق عمل العرض: بطولة: محمد ناصر، محمد فريد، عبدالرحمن أيمن، ردينة أشرف، أحمد هشام، حلا شريف، چنى سامح، حسام أحمد، تقى محمد، أحمد ساهر، ڤيرونيا شكري، معاذ محمد، إبرام خيري، لوچين الششتاوي، كريم محمد.

إخراج: زياد هاني، دراماتورج: مصطفى طلعت، مخرج منفذ وتدريب تمثيل: مصطفى رأفت، مخرج مساعد: چومانا ناصر، دراما حركية: هاني فاروق، إعداد موسيقي: هانئ عادل، ديكور: محمود صلاح، إضاءة: أحمد طارق، ملابس: لبنى المنسي، مكياج: نادين أشرف.

ويأتي العرض مدعومًا بمشاركته الأخيرة في مهرجان مهرجان إبداع، حيث لا تزال نتائجه قيد الانتظار، في مؤشر على حضور فني لافت يضعه ضمن دائرة المنافسة بين عروض المهرجان.