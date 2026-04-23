مدير وكالة الطاقة الدولية: نواجه أكبر تهديد لأمن الطاقة في التاريخ

قال مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، إن العالم يواجه أكبر تهديد لأمن الطاقة في التاريخ، وذلك في ظل استمرار إغلاق مضيق هرمز.

وأضاف في تصريحات لشبكة «CNBC»، اليوم الخميس: «فقدنا 13 مليون برميل من النفط يوميًا... وهناك اضطرابات كبيرة في السلع الأساسية».

وواصلت أسعار النفط ارتفاعها لليوم الرابع على التوالي في التعاملات الآسيوية، اليوم الخميس، في ظل استمرار الصراع بين الولايات المتحدة وإيران وتوقف حركة الملاحة في مضيق هرمز، بعد فشل إمكانية عقد جولة جديدة من محادثات السلام.

وذكرت وكالة «بلومبرج» للأنباء أنه جرى تداول خام برنت القياسي للنفط العالمي بنحو 103 دولارات للبرميل، بعد ارتفاعه بنسبة 13% تقريبا خلال الجلسات الثلاث الماضية، بينما بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط القياسي للنفط العالمي حوالي 94 دولارًا.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الهدنة المتفق عليها بين الولايات المتحدة وإيران يوم 7 أبريل والتي كانت تنتهي أمس، سوف تظل سارية إلى أجل غير مسمى، في انتظار أن تقدم إيران مقترح سلام جديدا، على الرغم من أن طهران تؤكد عدم وجود أي خطط لديها للمشاركة في المفاوضات في الوقت الراهن.

وقفز خام برنت، بنسبة تصل إلى 2.4% في بداية تعاملات اليوم، قبل أن يتراجع سريعا على خلفية تقارير غير مؤكدة عن وقوع انفجارات في إيران.

وأدت الحرب الأمريكية- الإسرائيلية على إيران إلى اضطراب أسواق الطاقة منذ اندلاعها في 28 فبراير الماضي، حيث تسبب إغلاق مضيق هرمز شبه الكامل في انخفاض حاد في تدفقات الطاقة من كبار المنتجين في الخليج العربي.

وفرضت الولايات المتحدة حصارا بحريا على السفن المتجهة من وإلى الموانئ الإيرانية لممارسة المزيد من الضغط على ظهران، في خطوة وصفها وزير الخارجية عباس عراقجي، بأنها «انتهاك لوقف إطلاق النار».