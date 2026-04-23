أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الخميس، ارتفاع حصيلة الشهداء بهجمات مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة إلى 16، منذ بداية العام 2026.

وقالت الوزارة في بيان وصل الأناضول: "عدد الشهداء برصاص المستوطنين في الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري بلغ 16 شهيدا، أصغرهم طفل بعمر 13 عاما وأكبرهم بعمر 60 عاما".

وكانت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية (حكومية) قد قالت الأربعاء، إن عدد الشهداء الفلسطينيين بالضفة الغربية على يد المستوطنين بلغ 15 شخصا منذ بداية العام الجاري.

وأفادت الهيئة، في بيان وصل الأناضول، أن العدد بلغ 15 بعد استشهاد الشاب عودة عاطف عواودة، الأربعاء، متأثرا بإصابته برصاص المستوطنين خلال هجوم استهدف بلدة دير دبوان، شرق مدينة رام الله (وسط).

ونفّذت القوات الإسرائيلية والمستوطنون، ما مجموعه 1819 اعتداء خلال شهر مارس الماضي، 1322 منها نفذها الجيش الإسرائيلي، بينما شنّ المستوطنون 497 اعتداء، وفق بيان سابق للهيئة.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد واسع في اعتداءات المستوطنين والجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية منذ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 1150 فلسطينيا، وإصابة الآلاف، وفق بيانات فلسطينية رسمية.​​​​​​​