إسرائيل تشتري ذخائر جوية بقيمة تتجاوز 200 مليون دولار

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، الخميس، إصدار أوامر شراء تمتد عدة سنوات، لذخائر جوية من إنتاج شركة "إلبيت سيستمز"، بقيمة تزيد عن 200 مليون دولار، في إطار استعدادها لما وصفته بـ"عقد أمني حافل".

وقالت الوزارة في بيان: "أصدرت مديرية المشتريات الدفاعية التابعة للوزارة أوامر شراء متعددة السنوات لذخائر جوية من إنتاج شركة إلبيت سيستمز، بقيمة تزيد عن 600 مليون شيكل (حوالي 200 مليون دولار)".

واشارت إلى أن الصفقة تأتي في إطار "تعزيز الجاهزية لمواجهة سيناريوهات قتالية قريبة المدى، والاستعداد لعقد أمني حافل".

وأضافت: "سيتم التصنيع في مصانع إلبيت سيستمز، المنتشرة في أنحاء إسرائيل".

في السياق، قال وزير الدفاع يسرائيل كاتس، إن وزارته تعمل على تحقيق استقلال إسرائيل في مجال الذخائر، وفق البيان ذاته.

وأضاف: "يجب أن يمتلك الجيش الوسائل اللازمة للتحرك بقوة وسرعة، دون الاعتماد على عوامل خارجية في أي وقت"، في إشارة إلى قيام بعض الدول بمنع تصدير أسلحة إلى إسرائيل خلال حرب الإبادة على قطاع غزة.

من جانبه، قال مدير عام وزارة الدفاع، اللواء (احتياط) أمير بارعام، إن هذه الصفقة "خطوة ملموسة في تنفيذ استراتيجية الوزارة لتوسيع القاعدة الصناعية الدفاعية الإسرائيلية".

وأضاف: "في مواجهة التهديدات المعقدة وتطبيق الدروس المستفادة من الحرب، نلتزم بتأمين استقلال إسرائيل في مجال الذخائر وتعزيز الإنتاج المحلي".

وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أعلن في عدة مناسبات في الأشهر الماضية اتجاه إسرائيل "للاعتماد على الذات في صناعة الكثير من الأسلحة".

وتعتمد إسرائيل في حروبها على الهجمات الجوية بالمقاتلات والمسيرات.