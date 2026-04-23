حماس تستنكر صمت وعجز المجتمع الدولي تجاه جرائم وانتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين

قالت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، إن استمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي المجرم في جرائمه ضد أهل قطاع غزة، وآخرها قصفه سيارةً مدنية ظهر اليوم في مخيم المغازي للاجئين ما أدى لارتقاء ثلاثة شهداء، وكذلك المجزرة المروعة ليل أمس والتي أدت لارتقاء خمسة شهداء من بينهم ثلاثة أطفال في شمال القطاع، هو تصعيد إجرامي يعكس استمرارًا لحرب الإبادة، وتقويضًا لجهود تطبيق التزامات اتفاق وقف إطلاق النار.

ونوهت في بيان، اليوم الخميس، أن «حالة الصمت والعجز غير المبرر للمجتمع الدولي تجاه تلك الجرائم والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، هو ما يشجع مجرم الحرب نتنياهو، وأعضاء حكومته الإرهابيين على مواصلتها، الأمر الذي يمثل إخفاقًا دوليًا وأمميًا عن الوفاء القانوني والأخلاقي، بما في ذلك واجب حماية المدنيين وصون مبادئ القانون الدولي الإنساني».

وجددت مطالبتها للمجتمع الدولي والأمم المتحدة وكل الأطراف المعنية بضرورة التحرك لوقف مسلسل القتل والإجرام اليومي الذي يرتكبه جيش الاحتلال ومستوطنوه الإرهابيون ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية على حدٍ سواء، وحماية الفلسطينيين من خطر الإبادة والتهجير الذي ما زال يتهددهم.

وتواصل قوات الاحتلال خرق اتفاق التهدئة في قطاع غزة، عبر استهداف مراكز الإيواء وتجمعات النازحين في مناطق متفرقة، باستخدام القصف المدفعي والطائرات المسيّرة، إلى جانب عمليات النسف والتدمير داخل ما يعرف بالخط الأصفر، مع الاستمرار في القيود على حركة البضائع والمساعدات والسفر.

واستُشهد، اليوم الخميس، 4 فلسطينيين وأصيب آخرون في استهداف إسرائيلي لمواطنين في قطاع غزة، في خروقات مستمرة لوقف النار.

وأفاد مراسل وكالة «صفا»، باستشهاد 3 مواطنين وإصابة أخرين، في غارة جوية إسرائيلية سيارة على شارع صلاح الدين شمال مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وفي خانيونس، استشهد فجر اليوم، الشاب يحيى أبو شلهوب، وأصيب آخرون في قصف بمنطقة المسلخ جنوبي المدينة.

واستشهد شاب وأصيب آخرون، اليوم الخميس، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مدينة خان يونس في قطاع غزة، مع استمرار خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد الشاب يحيى أبو شلهوب وإصابة ثلاثة آخرين عقب استهداف طائرة مسيرة للاحتلال مجموعة مواطنين في منطقة المسلخ جنوب خان يونس.

كما أصيب شخص بجروح خطيرة جراء غارة نفذتها طائرة مسيّرة استهدفت منطقة دوار بني سهيلا شرق مدينة خان يونس.

ويأتي القصف الإسرائيلي بعد ساعات على قصف إسرائيلي على بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، أسفر عن 5 شهداء بينهم ثلاثة أطفال، في غارة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت مجموعة من المواطنين في بلدة بيت لاهيا.

وأفاد مصدر طبي في مجمع الشفاء الطبي، بوصول جثامين 5 شهداء بينهم 3 أطفال وعدد من الإصابات بينهم حالة خطيرة، جراء قصف الاحتلال في منطقة مشروع بيت لاهيا.

وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني بقطاع غزة محمود بصل، أن الشهداء الذين تم استهدافهم هم: عبود محمود العابد، وعلاء نبيل حسين بعلوشة، ومحمد بهاء نبيل بعلوشة، وأنس إيهاب أبو فول، وصلاح محمود العابد.

وقال شهود عيان، إنّ مسيرة إسرائيلية قصفت تجمعًا لفلسطينيين في ساحة مسجد القسام بالمنطقة، ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى. وأضافوا أن مركبات إسعاف تابعة للخدمات الطبية نقلت الشهداء والجرحى إلى مستشفى الشفاء.