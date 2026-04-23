الخميس 23 أبريل 2026 3:38 م القاهرة
قائد البحرية الألمانية يؤكد استعداد سلاحه للمشاركة في مهمة لإزالة الألغام بمضيق هرمز

كيل (ألمانيا) - (د ب أ)
نشر في: الخميس 23 أبريل 2026 - 2:33 م | آخر تحديث: الخميس 23 أبريل 2026 - 2:33 م

أعرب مفتش (رئيس أركان) البحرية الألمانية، نائب الأدميرال يان كريستيان كاك، عن قناعته بأن سلاح البحرية في ألمانيا مستعد للمشاركة في مهمة محتملة لإزالة الألغام في مضيق هرمز.

وخلال فعالية إعلامية في مقر السرب الثالث المتخصص في إزالة الألغام في مدينة كيل شمالي ألمانيا، قال كاك، اليوم الخميس: "يمكنني أن أؤكد لكم أن البحرية ستكون جاهزة"، غير أنه نبه في الوقت نفسه أن هذه المشاركة مقرونة باستيفاء شرط إنهاء الأعمال القتالية في منطقة العمليات، ووجود تفويض وقرار من البرلمان الألماني.

وأضاف قائد سلاح البحرية: "تؤدي البحرية الكثير بإمكانات الأسطول الأصغر في تاريخها، والذي نقوم حالياً بتحديثه من الأساس".

وأشار في الوقت نفسه، إلى ضرورة تقبّل الإحباط في بعض الأحيان، بسبب عدم خروج سفن جديدة من خطوط الإنتاج، وقال: "كل ما لدينا هو في الخدمة. نحن نعمل بموثوقية واحترافية".

وأضاف:" في ظل التطورات الراهنة في الشرقين الأدنى والأوسط، سيتعيّن علينا إعادة ترتيب الأولويات بشكل جديد وذكي".

وبحسب تصريحات قائدة السرب الثالث لكاسحات الألغام في البحرية الألمانية، الضابطة إنكا فون بوتكامر، فإن أطقم السرب تستعد حالياً لأي مهمة محتملة.

وقالت: "لدينا جنود في حالة جاهزية عالية دائماً. لكن بطبيعة الحال يجب أيضاً مناقشة حقيقة أن الاستعداد لمنطقة بحرية معينة يختلف عن الاستعداد لبحر الشمال وبحر البلطيق".

وأكدت أن معنويات الأطقم جيدة ومتحمسة.

 

