 بسبب مشاركة إسرائيل.. سلوفينيا تنسحب من يوروفيجن وتستبدله ببث خاص عن فلسطين
الخميس 23 أبريل 2026 3:39 م القاهرة
بسبب مشاركة إسرائيل.. سلوفينيا تنسحب من يوروفيجن وتستبدله ببث خاص عن فلسطين

أنقرة - الأناضول
نشر في: الخميس 23 أبريل 2026 - 2:30 م | آخر تحديث: الخميس 23 أبريل 2026 - 2:30 م

أعلنت سلوفينيا أنها ستبث برامج خاصة عن فلسطين تزامنا مع مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن 2026"، وذلك بعد قرارها الانسحاب من المسابقة بسبب السماح لإسرائيل بالمشاركة.

وذكر مكتب الإعلام في هيئة الإذاعة والتلفزيون السلوفينية في بيان، الخميس، أن الهيئة ستعرض خلال الفترة بين 10 و20 مايو المقبل بثًا بعنوان "أصوات فلسطينية".

وأوضح البيان أن القناة الرسمية ستعرض أفلامًا وبرامج وثائقية وتحليلية تتناول القضية الفلسطينية، مؤكدًا أهمية نقل معاناة الشعب الفلسطيني إلى الشاشة.

ومن المقرر أن تقام فعاليات نصف النهائي للمسابقة في 12 و14 مايو، على أن يقام النهائي في 16 من الشهر ذاته.

وسبق أن أعلنت القناة انسحاب سلوفينيا من المسابقة، إلى جانب عدد من الدول احتجاجًا على السماح لإسرائيل بالمشاركة في نسخة العام 2026.

وكانت أيضا كل من إسبانيا وهولندا وأيرلندا وآيسلندا أعلنت انسحابها من المسابقة بسبب انضمام إسرائيل على خلفية ارتكابها جرائم حرب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

