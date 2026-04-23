يقدم البيت الفني للمسرح، الأوبريت الأشهر في تاريخ مسرح العرائس المصري «الليلة الكبيرة»، مجانًا لزوار المتحف المصري الكبير، وذلك ضمن فعالية GEM Family Weekend، التي يستضيفها المتحف يومي غد الجمعة وبعد غد السبت.

وتأتي عروض «الليلة الكبيرة»، في إطار دعم وزارة الثقافة لنشر الأنشطة الثقافية، وإتاحة العروض المسرحية للجمهور خارج المسارح التقليدية، وتحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة جيهان زكي.

وتقدم فرقة مسرح القاهرة للعرائس، التابعة للبيت الفني للمسرح، الأوبريت مرتين يوميًا خلال الفترة من 12 ظهرًا حتى 8 مساءً، وذلك وفقًا لنظام أسبقية الحضور لزوار المتحف، ضمن البرنامج الثقافي الذي ينظمه المُشغِّل.

ويأتي هذا التعاون بين قطاع المسرح والمتحف المصري الكبير في إطار توجه وزارة الثقافة لإتاحة العروض لجمهور أوسع، بما يعزز دمج الفنون داخل الفضاءات الثقافية والسياحية الكبرى.

ويُعد أوبريت «الليلة الكبيرة» من أبرز أعمال مسرح القاهرة للعرائس، وأحد أهم أعمال التراث المسرحي المصري، إذ يقدم لوحة فنية تجسد أجواء المولد الشعبي المصري بأسلوب يجمع بين الكلمة والموسيقى والعرائس؛ ليظل حاضرًا في الذاكرة الثقافية عبر أجيال متعددة.

يُذكر أن الأوبريت من كلمات الشاعر الراحل صلاح جاهين، وألحان الموسيقار الراحل سيد مكاوي، وتصميم عرائس الفنان الراحل ناجي شاكر، وإخراج الراحل صلاح السقا، وديكور الفنان مصطفى كامل؛ ليظل أحد أبرز إنتاجات البيت الفني للمسرح التي حافظت على خصوصيتها وتأثيرها في وجدان الجمهور المصري.