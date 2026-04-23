حقيقة ادعاء شخص تعدي شقيقه وزوجته عليه لخلافات بينهم بالفيوم

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم حقيقة ادعاء شخص تعدي شقيقه وزوجته عليه وأسرته بالضرب وتهديدهم باستخدام سلاح أبيض، على خلفية خلافات بينهم بالمحافظة.

ورصدت أجهزة وزارة الداخلية تداول منشور مدعوم بمقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء القائم على النشر قيام شقيقه وزوجته بالتعدي عليه وأسرته بالضرب وتهديدهم باستخدام سلاح أبيض بسبب خلافات بينهم بالفيوم.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 19 الجاري، تلقى مركز شرطة إطسا بلاغًا من القائم على النشر، المقيم بدائرة المركز، بتضرره من شقيقه وزوجته، والمقيمان معه بذات العقار، لقيامهما بالتعدي عليه بالسب وتهديده بعصا خشبية، بسبب خلافات تتعلق بالميراث.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المشكو في حقهما، وبمواجهتهما نفيا ما نُسب إليهما من التعدي على القائم على النشر أو تهديده بسلاح أبيض، واتهماه بالتشهير بهما لذات الأسباب.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الطرفين، وتولت النيابة العامة التحقيق.