وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن التشغيل التجريبي لمجزر الزقازيق العام بتكلفة 38 مليون جنيه

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، التشغيل التجريبي، اليوم الخميس، لمجزر الزقازيق العام بمحافظة الشرقية، بعد تطويره بالكامل من موازنة الوزارة، بتكلفة تقدر بنحو 38 مليون جنيه، ضمن جهود تنفيذ المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بجميع المحافظات.

وتلقت وزيرة التنمية المحلية والبيئة تقريرًا من اللجنة الفنية المشكلة برئاسة الدكتور زغلول خضر، مستشار الوزيرة لشؤون المجازر والبيئة، والتي تضم عددًا من العاملين بالوزارة، حول نتائج المرور الميداني لمتابعة وتفقد المجازر الحكومية الجديدة والمطورة على مستوى المحافظات.

وأشارت عوض إلى أن المجزر يخدم نحو 75 قرية و314 تابعًا، بإجمالي عدد سكان يقارب مليون مواطن، وتبلغ مساحة المجزر 5770 مترًا مسطحًا، ويضم صالة رئيسية لذبح المواشي والخدمات الملحقة بها، من غرف (سمط – جلود – غلايات – ضواغط – ثلاجة إعدام – فراغ لثلاجة تشميع مستقبلية – منطقة تسليم) على مساحة نحو 500 متر مربع.

وأضافت أن عنبر ذبح المواشي يحتوي على خطين للتعليق من الاستانلس بطول المجزر من الصناديق حتى الثلاجات ومنطقة الاستلام، وصندوقي ذبح بمعدل يتراوح بين 15 و20 رأسًا في الساعة لكل صندوق، بأوزان تتراوح بين 400 و650 كجم، بالإضافة إلى عنبر الأغنام، وهو مبنى منفصل بمساحة 150 مترًا مربعًا، بطاقة ذبح تصل إلى 30 رأسًا في الساعة.

كما يضم المجزر صالتين لذبح الطوارئ والتدريب بمساحة 285 مترًا مربعًا، إلى جانب مبنى إداري منفصل بمساحة 260 مترًا مربعًا، وغرفة أمن، ودورات مياه مخصصة للجزارين.

وأوضحت الوزيرة أنه تم تطوير ورفع كفاءة المجزر بالكامل، حيث جرى تنفيذ شبكات تغذية المياه والصرف الصحي، وشبكات المواسير، ونظام متكامل لمقاومة الحريق، إلى جانب تحديث شبكة الأعمال الكهربائية ولوحاتها بالكامل، وكذلك أنظمة التيار الخفيف، والتي تشمل إنذار الحريق، والاتصالات، ونظام المراقبة بالكاميرات، ونظام الصوتيات، فضلًا عن أنظمة التهوية والشفاطات.

وأكدت أن الوزارة، بالتعاون مع الوزارات والجهات الشريكة، مستمرة في تنفيذ المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية، وتحديث البنية التحتية، وتحسين خطوط الذبح، وتطبيق الاشتراطات والمعايير الصحية والبيئية، بما يضمن توفير لحوم آمنة للمواطنين، والحفاظ على الصحة العامة والبيئة.

ووجهت الدكتورة منال عوض بضرورة الانتهاء من جميع المجازر الجاري تطويرها في مختلف محافظات الجمهورية، ودخولها الخدمة قبل حلول عيد الأضحى المبارك، لتحقيق الاستفادة منها للمواطنين، مشيرة إلى أن مجزر الزقازيق هو ثالث مجزر يتم تسليمه خلال الشهر الجاري بمحافظة الشرقية، ومن المقرر تشغيل وافتتاح مجزر ديرب نجم خلال الشهر نفسه، ليصل إجمالي عدد المجازر التي تم تشغيلها خلال شهر أبريل بالمحافظة إلى 4 مجازر، لخدمة أبناء الشرقية في هذا القطاع الحيوي.