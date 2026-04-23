إخماد حريق شقة بالطابق السابع في حدائق القبة دون إصابات

نشب منذ قليل حريق داخل شقة سكنية بالطابق السابع بعقار في منطقة حدائق القبة، وانتقلت 3 سيارات من الحماية المدنية لإخماد الحريق.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد باندلاع حريق في منطقة حدائق القبة، وعلى الفور كلف اللواء محمد يوسف، مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، رجال الحماية المدنية، بإشراف اللواء الدكتور محمد الشربيني، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، بسرعة الانتقال إلى موقع البلاغ، حيث تم السيطرة على الحريق.

واستمع رجال المباحث إلى أقوال شهود العيان لكشف ملابسات الحريق، وجمع المعلومات والبيانات اللازمة حول الواقعة وأسباب الاشتعال.