جيش الاحتلال يدّعي اعتراض هدف جوي مشبوه استهدف جنوده جنوبي لبنان

ادّعى الجيش الإسرائيلي، الخميس، اعتراض "هدف جوي مشبوه" أطلق على تجمع لعدد من جنوده المتوغلين جنوبي لبنان.

وقال الجيش في بيان: "تم اعتراض هدف جوي مشبوه تم رصده في المنطقة التي تعمل فيها قواتنا في جنوب لبنان، ونتائج عملية الاعتراض قيد الفحص".

وأضاف أن الهدف لم يعبر إلى داخل الأراضي الإسرائيلية، مشيرا إلى أنه وفقا للسياسة المتبعة، لم يتم تفعيل الإنذارات.

وعادة ما يستخدم الجيش الإسرائيلي تعبير "هدف جوي مشبوه" للإشارة الى مسيرات.

ولم يحدد الجيش الإسرائيلي المنطقة التي تم استهداف الجنود الإسرائيليين فيها علما بأنه سبق للجيش الإعلان عن وجود 5 فرق عسكرية في جنوب لبنان.

وتم الإعلان عن عدة حوادث مشابهة في اليومين الماضيين حيث أعلن "حزب الله" عن تنفيذه عدة هجمات، فيما لم يعلق على الفور على بيان الجيش الإسرائيلي الأخير.

يأتي ذلك فيما ينتظر أن تستضيف واشنطن، الخميس، جولة ثانية من مباحثات تمهيدية بين لبنان وإسرائيل على مستوى السفراء، في محاولة لإبرام اتفاق ينهي الحرب.

وفي 17 أبريل الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدنة لمدة 10 أيام قابلة للتجديد، إلا أن إسرائيل تواصل خرقها يوميا، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، كان آخرهم استشهاد الصحفية آمال خليل جرّاء غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في بلدة الطيري، الأربعاء.

وقبل الهدنة، شنت إسرائيل منذ 2 مارس الماضي، عدوانا على لبنان خلّف 2475 شهيدا و7 آلاف و696 جريحا، إضافة إلى أكثر من مليون نازح، وفق أحدث المعطيات الرسمية.